Европейская комиссия впервые выступила с предложением запретить въезд в Европейский Союз всем лицам, которые проходили службу в вооружённых силах России с начала войны, которую ведет РФ против Украины.

Об этом во вторник в Брюсселе во время презентации 21-го пакета санкций против России сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕК предлагает запретить въезд в ЕС участникам войны против Украины

— Ключевой момент этого нового аспекта — мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз любому, кто служил в вооруженных силах России с начала войны, — заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что “Европа останется закрытой для всех, кто принимал участие во вторжении в Украину”.

Сейчас смотрят

Что известно о 21-м пакете санкций против РФ

Напомним, 9 июня был представлен 21-й пакет санкций Европейского Союза против России. Документ сосредоточен на энергетическом секторе, финансовых услугах и криптовалютах, торговле, а также рыболовстве.

— Сегодня мы представляем 21-й пакет санкций. Мы сосредотачиваемся на секторах с наибольшим влиянием, а именно: энергетика, финансовые услуги и криптовалюты, торговля, и на этот раз впервые включаем рыболовство, — заявила фон дер Ляйен.

21-й пакет санкций ЕС против России планируют утвердить до 15 июля. Такой срок связан с необходимостью обновления “ценового потолка” на российскую нефть.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что в новый, 21-й пакет санкций Европейского Союза против РФ могут войти ограничения в отношении российского военно-промышленного комплекса, а также меры против так называемого “теневого флота” России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.