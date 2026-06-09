Еврокомиссия предлагает запретить въезд в ЕС военным РФ, которые воевали против Украины
- Еврокомиссия впервые предложила запретить въезд в ЕС всем, кто служил в вооруженных силах России с начала войны против Украины.
- С этой инициативой выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время презентации 21-го пакета санкций против РФ.
Европейская комиссия впервые выступила с предложением запретить въезд в Европейский Союз всем лицам, которые проходили службу в вооружённых силах России с начала войны, которую ведет РФ против Украины.
Об этом во вторник в Брюсселе во время презентации 21-го пакета санкций против России сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
ЕК предлагает запретить въезд в ЕС участникам войны против Украины
— Ключевой момент этого нового аспекта — мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз любому, кто служил в вооруженных силах России с начала войны, — заявила фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что “Европа останется закрытой для всех, кто принимал участие во вторжении в Украину”.
Что известно о 21-м пакете санкций против РФ
Напомним, 9 июня был представлен 21-й пакет санкций Европейского Союза против России. Документ сосредоточен на энергетическом секторе, финансовых услугах и криптовалютах, торговле, а также рыболовстве.
— Сегодня мы представляем 21-й пакет санкций. Мы сосредотачиваемся на секторах с наибольшим влиянием, а именно: энергетика, финансовые услуги и криптовалюты, торговля, и на этот раз впервые включаем рыболовство, — заявила фон дер Ляйен.
21-й пакет санкций ЕС против России планируют утвердить до 15 июля. Такой срок связан с необходимостью обновления “ценового потолка” на российскую нефть.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что в новый, 21-й пакет санкций Европейского Союза против РФ могут войти ограничения в отношении российского военно-промышленного комплекса, а также меры против так называемого “теневого флота” России.