Украина планирует во время заседания Рамштайна 18 июня обратиться к союзникам с просьбой предоставить дополнительные $20 млрд военной помощи, чтобы усилить оборонительные способности и сохранить текущую динамику на поле боя.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного сектора Украины и собеседников, знакомых с ходом переговоров.

Запрос Украины к союзникам на заседании Рамштайна 18 июня

По данным издания, запрос о дополнительных $20 млрд военной помощи планируется озвучить 18 июня во время следующей встречи Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн).

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Как утверждает собеседник Politico, речь идет об отдельном пакете поддержки сверх уже предусмотренного финансирования.

— Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще больше, но нам нужно финансирование для этого, — цитирует издание украинского чиновника.

По информации источников, украинская сторона уже поднимала этот вопрос во время контактов с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады.

Ожидается, что отдельным странам могут предложить присоединиться взносами в диапазоне от $2 млрд до $6 млрд.

По данным Politico, в случае получения финансирования средства могут использовать, в частности, для усиления систем противовоздушной обороны и расширенных взносов для закупки оружия по механизму НАТО Перечень приоритетных потребностей Украины (PURL).

В материале отмечается, что эти средства могут стать дополнением к уже запланированному оборонному бюджету Украины.

Также издание пишет, что вопрос поддержки Украины должен стать одной из тем предстоящего саммита НАТО.

По словам собеседника Politico, украинская сторона считает важным использовать текущий момент для усиления собственных возможностей.

— Окно возможностей имеет тенденцию закрываться. Россия быстрая и инновационная. Если мы дадим им время адаптироваться, можем потерять шанс завершить войну реальными переговорами, — заявил собеседник.

В то же время официального подтверждения такого запроса от украинских властей пока не было.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о переговорах с министром обороны Германии Борисом Писториусом, главой Минобороны Великобритании Джоном Хили и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По его словам, стороны согласовали ключевые направления работы перед очередным заседанием Рамштайн, чтобы решения союзников максимально соответствовали актуальным потребностям украинских Сил обороны.

Отдельное внимание стороны уделили укреплению систем противовоздушной обороны и антибаллистической защиты на фоне массированных российских атак.

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