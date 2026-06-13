Украина и Венгрия официально заключили историческое соглашение об образовательных, культурных, языковых и политических правах венгерской общины в Закарпатье.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Украина и Венгрия заключили соглашение о правах нацменьшинств

— Историческое соглашение между Венгрией и Украиной об образовательных, культурных, языковых и политических правах венгерской общины в Закарпатье вступило в силу, — заявил Мадьяр.

Текст документа пока не обнародован. Однако ранее венгерский премьер сообщал, что Украина взяла на себя обязательства комплексно урегулировать вопросы, связанные с образовательными, языковыми, культурными и политическими правами около 100 тыс. этнических венгров, проживающих в Закарпатье.

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Переговорный процесс по этому вопросу начался еще при предыдущем правительстве Виктора Орбана, однако тогда стороны не смогли прийти к окончательному соглашению.

По словам Мадьяра, его правительству удалось завершить переговоры в течение нескольких недель, не отказываясь от многолетних требований Венгрии по защите прав национальных меньшинств.

— За несколько недель нам удалось решить проблему, которую правительство Орбана не смогло решить за десять лет, — подчеркнул он.

Мадьяр также отметил, что Украина официально внесла свои обязательства в план действий по правам меньшинств, подготовленный в рамках процесса вступления в Европейский союз.

Таким образом выполнение обещаний, данных венгерскому меньшинству, фактически стало также одним из требований ЕС.

— Это означает, что выполнение обязательств Украины также стало ожиданием Европейского союза, — отметил Мадьяр.

Он подчеркнул, что за выполнением Украиной взятых на себя обязательств будут следить как Европейская комиссия, так и Европейский совет.

В случае невыполнения Киевом своих обязательств в сфере прав национальных меньшинств дальнейшее продвижение в переговорном процессе по вступлению в ЕС может быть заблокировано.

После достижения политической договоренности и официального оформления обязательств Украины Венгрия дала согласие на открытие первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины в Европейский союз.

Мадьяр подчеркнул, что этот шаг является лишь началом долгого пути к членству в ЕС. В качестве примера он привел Черногорию, которая начала переговоры о вступлении в 2012 году, но до сих пор не стала членом Европейского Союза.

Напомним, Украина и Венгрия согласовали 11 пунктов относительно прав национальных меньшинств в Украине. Договоренности предусматривают изменения в образовательной сфере, а также расширение языковых, культурных и общественно-политических прав представителей национальных меньшинств.

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