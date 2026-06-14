Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что опубликует план правительственных инвестиций в оборону до саммита союза в Анкаре в следующем месяце.

Об этом сообщил спикер Даунинг-стрит, пишет Reuters.

Что известно о плане оборонных инвестиций Британии

Отмечается, что в телефонном разговоре в субботу Стармер и Рютте согласились, что союзники должны укреплять коллективную оборону и быстрее реагировать на общие меняющиеся угрозы.

Сейчас смотрят

Издание отмечает, что разговор состоялся на фоне того, как усилилось политическое давление на Стармера после отставки Джона Гили с должности министра обороны. Тогда Гили обвинил премьера в невыделении ресурсов, необходимых для защиты Британии от растущих угроз.

– Премьер-министр предоставил обновленную информацию по плану инвестиций в оборону, подчеркнув свое обязательство опубликовать его перед саммитом НАТО в Анкаре. Генеральный секретарь НАТО приветствовал увеличение инвестиций Великобритании в оборону как важный вклад в альянс и противодействие угрозам, с которыми мы сталкиваемся, – говорится в заявлении пресс-секретаря.

Саммит НАТО в Анкаре намечен на 7-8 июля. Великобритания должна была представить свой оборонный инвестиционный план еще в прошлом году.

Стармер также в очередной раз сообщил о цели увеличить расходы на оборону до 3% ВВП в следующем парламенте и сказал, что национальная безопасность остается главным приоритетом правительства, даже несмотря на сложные бюджетные решения.

Напомним, новым министром обороны Великобритании стал Дэн Джарвис – бывший военный, ветеран международных операций и действующий чиновник по вопросам безопасности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.