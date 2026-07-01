Атака на Пензу: под ударом мог оказаться оборонный институт авиационных и ракетных приборов
- В Пензе ночью жители сообщали о взрывах и дыме.
- Губернатор заявил о повреждении ЛЭП обломками БПЛА.
- Telegram-каналы сообщили о возможном поражении НИИ физических измерений.
В ночь на 1 июля в российском городе Пенза местные жители сообщали о звуках взрывов и дыме. Накануне в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra.
Ночная атака на Пензу 1 июля
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что российские силы ПВО сбили один дрон, обломки которого якобы повредили линии электропередач и упали на территорию недостроенного здания.
По его словам, пострадавших в результате атаки нет. На месте работают экстренные службы.
В то же время Telegram-канал Supernova+ сообщил о возможном поражении в Пензе АО НИИФИ (Научно-исследовательский институт физических измерений). По данным канала, геолокация подтверждает место попадания.
Это предприятие специализируется на производстве датчиков давления, перемещения и измерительных систем для авиационной и ракетной техники. В частности, его продукция используется в системах самолетов Су-34 и Су-57, а также при производстве российских крылатых ракет Х-101 и Х-59.
АО НИИФИ входит в структуру российской госкорпорации Роскосмос и находится под санкциями США и Украины.
Официального подтверждения поражения предприятия со стороны российских властей пока нет.
Пенза на карте
Российский город Пенза расположен к северо-востоку от украинской границы. Расстояние до Украины — более 1 400 км.
30 июня в Москве и Московськой области прогремели взрывы. Регион подвергся атаке дронов. По предварительным данным, атаке подвергся Центр космической связи (ЦКС) Дубна.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 589-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Supernova+