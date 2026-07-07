В ночь на 7 июля во время атаки на Москву в небе над столичным регионом России якобы зафиксировали более 400 беспилотников.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Атака на Москву и область 7 июля: что известно

По словам Собянина, с вечера 6 июля до девяти утра 7 июля в направлении Московского региона летели более 430 беспилотников.

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Он утверждает, что большинство из них силы российской противовоздушной обороны якобы перехватили еще на дальних подступах.

Также, по данным мэра Москвы, 40 беспилотников якобы были уничтожены непосредственно на подлете к столице РФ.

Информации о разрушениях или пострадавших Собянин не привел.

Напомним, что предыдущая атака дронов на Московскую область произошла в ночь на 30 июня.

Тогда мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 61 дроне, который якобы атаковал российскую столицу и область.

В то же время российские Telegram-каналы сообщали о взрывах в городе Дубна к северу от Москвы.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны тогда поразили центр космической связи Дубна в Московской области РФ.

Следует заметить, что 22 июня там тоже были прилеты. Тогда был поврежден главный производственно-административный корпус ЦКС Дубна (частично разрушена одна из стен здания).

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