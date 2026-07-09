Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Российской Федерации прекратил переработку нефти после повреждений, нанесенных атакой беспилотника.

Об этом сообщили Reuters два источника, которые осведомлены о ситуации.

Почему Саратовский НПЗ в РФ прекратил переработку нефти

По информации издания, в последние месяцы Украина усилила атаки на энергетическую инфраструктуру России, пытаясь подорвать военные усилия Москвы.

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Атаки привели к дефициту топлива в России, что повлекло за собой длинные очереди на заправках, рост цен на топливо и ограничение экспорта.

Ранее на этой неделе Омский нефтеперерабатывающий завод, самый большой в России, также прекратил работу после атак украинских беспилотников.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram подтвердил, что есть повреждения. Украинские военные заявили, что произошло попадание в Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Согласно источникам, дроны поразили установку первичной переработки CDU-6 мощностью 20 000 метрических тонн в сутки – единственную установку на нефтеперерабатывающем заводе.

В то же время топливо с Саратовского нефтеперерабатывающего завода не предлагалось на Санкт-Петербургской международной товарной бирже со среды, 8 июля.

Нефтеперерабатывающий завод также приостановил работу после атак дронов в марте и мае.

В 2024 году завод переработал 5,8 млн тонн нефти, или 2,2% от общего объема переработки нефти в России, производя 1,2 млн тонн бензина, 1,9 млн тонн дизельного топлива и 1 млн тонн мазута.

В ночь на 8 июля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры России. В частности, под удары попали сразу три нефтеперерабатывающих завода, среди них – НПЗ в Саратове.

Кроме того, украинские воины поразили российский аэродром, шесть танкеров “теневого флота” и два автомобильных моста, которые оккупанты использовали для военной логистики.

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