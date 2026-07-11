Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о намерении отомстить за гибель своего отца Али Хаменеи и других иранцев, погибших в результате американских и израильских ударов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить США и Израилю

— Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн и наказать преступных убийц. Эта месть – требование нашей нации, и она обязательно будет осуществлена, — говорится в письменном обращении Моджтабы, опубликованном 11 июля.

Это заявление прозвучало после завершения многодневной церемонии прощания с 86-летним аятоллой Али Хаменеи.

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За несколько часов до этого президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран в случае, если власти в Тегеране попытаются организовать его убийство.

Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике после удара по одному из тайных бункеров его отца в Тегеране в конце февраля.

В результате этой атаки Али Хаменеи погиб, а сам Моджтаба, по информации американской разведки, получил тяжелые ранения.

Тегеран неоднократно призывал к убийству Дональда Трампа. Во время похорон Али Хаменеи их участники держали большие баннеры с призывами к убийству президента США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что “оставил указания” на случай, если Ирану удастся реализовать свои планы по его убийству.

— Я уже давно нахожусь в их списке. Вот с чем мы имеем дело. Единственное, что я оставил указания — если что-то случится, просто буквально бомбить их с такой интенсивностью, какой они еще никогда не видели… Надеюсь, вы будете по мне скучать, — сказал Трамп.

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