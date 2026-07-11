Администрация президента США Дональда Трампа установила Ирану крайний срок до субботы, чтобы тот публично заявил о прекращении атак на торговые суда в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

Требование США к Ирану: что известно

По данным Axios, Вашингтон требует от Ирана официально заявить, что он прекратит обстрелы торговых судов в Ормузском проливе и гарантирует безопасное судоходство.

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Об этих требованиях американская сторона сообщила Тегерану как напрямую, так и через региональных посредников.

В администрации Дональда Трампа утверждают, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, заключенный между сторонами три недели назад, неоднократно атаковав торговые суда в Ормузском проливе и вблизи него.

В ответ США уже нанесли две серии ударов по иранским объектам, но потом приостановили военные действия, оставив возможность для дипломатического урегулирования.

По словам одного из американских чиновников, после двухдневных боевых действий на этой неделе представители Ирана обратились к администрации США с сигналом о готовности продолжить переговоры.

Ожидается, что в субботу глава МИД Ирана Аббас Арагчи встретится в Маскате с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди. После этой встречи США рассчитывают на официальное заявление Тегерана.

Один из представителей администрации подчеркнул, что если Иран откажется сделать такое заявление, его ждут серьёзные последствия.

В то же время американские чиновники отмечают, что за последние три недели сторонам удалось добиться определенного прогресса в переговорах о новом ядерном соглашении. Однако ситуация вокруг Ормузского пролива поставила под сомнение готовность Ирана выполнять будущие договоренности.

Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между США и Ираном фактически закончилось после новых атак Тегерана на торговые суда в Ормузском проливе.

По словам американского президента, удары США по иранским военным объектам стали ответом на эти атаки.

Несмотря на это, Вашингтон оставил открытой возможность для дипломатических переговоров, хотя сам Трамп выразил сомнение в их эффективности и заявил, что больше не хочет иметь дело с иранским руководством.

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