Россия активизировала использование схем обхода международных санкций для экспорта нефтепродуктов на фоне дефицита топлива внутри страны, возникшего после ударов Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Об этом во вторник, 14 июля, сообщило Главное управление разведки.

Россия нашла новый способ обходить санкции

По данным разведки, одну из таких схем реализуют через индийскую нефтеперерабатывающую компанию Nayara Energy, 49,13% акций которой принадлежат российской компании Роснефть.

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Через это предприятие осуществляется переработка сырых нефтепродуктов с последующим их экспортом с помощью сети “теневого флота”.

В частности, 20 июня из нефтебазы Nayara Energy отправился танкер AGNI, который перевозил почти 67,5 тыс. тонн нефтепродуктов.

Согласно задекларированным данным, судно направлялось в район к западу от Суэцкого канала возле египетского порта Порт-Саид.

Там его ожидал другой танкер “теневого флота” — GARNET, с которым должна была состояться STS-передача нефтепродуктов.

В ГУР отметили, что перегрузка нефтепродуктов с AGNI на GARNET проводилась при отключенной AIS (автоматической идентификационной системе), что в случае нештатной ситуации могло привести к экологической катастрофе и аварийным инцидентам.

После завершения операции танкер GARNET, по информации разведки, внес в систему AIS недостоверные сведения о грузе, указав, что судно движется пустым.

В настоящее время танкер уже прошел Гибралтарский пролив. Вероятными пунктами его назначения являются порт Витино в Белом море или один из портов Балтийского моря.

Ранее в ГУР сообщали, что Россия начала формирование еще одного “теневого флота” танкеров для транспортировки сжиженного природного газа.

В Кремле пытаются подготовиться к новым санкциям Европейского Союза, которые с 1 января 2027 года заблокируют доступ российских судов к европейским терминалам для перевалки СПГ.

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