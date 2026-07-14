Во вторник, 14 июля, после 12:00 в Польше над Балтийским морем, примерно в 30 км от города Устка, польская дежурная пара истребителей перехватила российский разведывательный самолет Ил-20.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет RFM 24.

Польские истребители перехватили российский самолет

— Дежурная пара наших истребителей перехватила российский разведывательный самолет, который пытался войти в польское воздушное пространство. Пусть этот случай осознают все те, кто пытается исказить реальность: Россия представляет непосредственную угрозу, — заявил Косиняк-Камыш во время пресс-конференции.

По словам главы Минобороны Польши, после установления контакта с самолетом и получения сигналов о необходимости покинуть воздушное пространство российский борт изменил курс и направился в сторону России.

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— Это первая за длительное время российская попытка приблизиться к нашей морской границе с целью разведки наших систем противовоздушной обороны, — подчеркнул министр.

Постоянное напряжение на восточном фланге НАТО

Сегодняшний перехват является верхушкой айсберга. Анализ инцидентов за последние месяцы свидетельствует, что российская авиация систематически поддерживает высокий уровень напряженности в акватории Балтийского моря.

8 апреля 2026 года дежурная пара истребителей F-16 Военно-воздушных сил Польши успешно перехватила, визуально идентифицировала и сопроводила российский самолет Ил-20, который выполнял разведывательную миссию над Балтийским морем.

Инцидент произошел в международном воздушном пространстве, в зоне ответственности Польши.

Самолет РФ осуществлял полет без предоставленного плана и с выключенным транспондером.

Через несколько дней шведская авиация вмешалась после обнаружения над Балтийским морем российских бомбардировщиков Ту-22М3.

24 апреля польские истребители F-16 перехватили два российских самолета Су-30 над Балтийским морем.

В Минобороны подчеркнули, что российские самолеты не нарушали польское воздушное пространство.

13 мая Минобороны Польши и Оперативное командование Вооруженных сил сообщили, что польская авиация перехватила разведывательный самолет Ил-20М над международными водами Балтийского моря.

Фото: Оперативное командывание ВС Польши

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