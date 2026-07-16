Ночью в Саратовской области атакован военный аэродром Энгельс.

Об этом сообщают Telegram-каналы Astra и Exilenova+.

Атака на аэродром Энгельс 16 июля

В ночь на 16 июля жители Саратовской области слышали большое количество взрывов при атаке дронов. По данным очевидцев, атакован военный аэродром Энгельс. Журналисты Astra проанализировали опубликованные в соцсетях кадры пожара, подтверждающие поражение аэродрома Энгельс.

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По данным Astra, один из беспилотников влетел в многоэтажку в ЖК Ладья. От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома Энгельс – около 2 км.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что пострадавших нет.

Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что атакована территория аэродрома Энгельс-2.

Аэродром Энгельс на карте

Аэродром Энгельс (также известный как Энгельс-2) – это стратегическая военная авиабаза Воздушно-космических сил России, расположенная за городом Энгельс. Сам же город расположен примерно в 14 км к востоку от Саратова.

В ночь на 14 июля подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду военно-экономических и военных объектов на территории России и на временно оккупированных украинских территориях. В районе комплекса Газпром нефтехим Салават прозвучала серия взрывов, после чего на территории предприятия вспыхнул пожар.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 604-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Exilenova+

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