Генеральный прокурор Руслан Кравченко опубликовал видео момента покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева и его семью, которое произошло в Монако.

Соответствующее видео генпрокурор обнародовал в социальных сетях.

Кравченко обнародовал видео взрыва в Монако

По словам Руслана Кравченко, запись, которую исполнители преступления пытались уничтожить, удалось восстановить специалистам СБУ.

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Он отметил, что это видео является одним из ключевых доказательств в уголовном производстве.

Сейчас следователи и прокуроры продолжают неотложные процессуальные действия, направленные на сбор новых доказательств.

Как сообщил генпрокурор, правоохранители уже установили, что злоумышленники заранее установили камеру видеонаблюдения неподалеку от места преступления, чтобы зафиксировать выполнение заказа.

Несмотря на попытки скрыть следы, запись удалось восстановить, и она станет важным доказательством в расследовании.

— Благодарю оперативных работников СБУ, Национальной полиции, следователей и прокуроров за профессиональную и слаженную работу. Продолжаем работать над установлением всех обстоятельств преступления, роли каждого причастного и привлечением виновных к ответственности. Ни одно доказательство не останется без внимания следствия, — заявил генпрокурор.

Покушение на Ермолаева в Монако

29 июня в Монако произошло покушение на бизнесмена из Днепра Вадима Ермолаева — его автомобиль взорвали.

В результате взрыва пострадали бизнесмен и члены его семьи.

Офис генпрокурора инициировал создание международной следственной группы для расследования покушения на семью в Монако.

По данным следствия, к установке взрывного устройства может быть причастна 39-летняя украинка Анастасия Березовская.

3 июля Интерпол объявил Березовскую в международный розыск. 7 июля женщину нашли убитой под Киевом.

По делу об убийстве Березовской подозреваемыми являются сотрудник ГУР Минобороны Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович.

Следствие в Монако продолжается. Правоохранители отрабатывают несколько версий произошедшего, не определяя ни одну из них как основную.

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