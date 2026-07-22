Украинские морские дроны Magura впервые начнут производить в США. Американская компания ReconCraft и украинский разработчик Uforce планируют наладить выпуск сотен или даже тысяч беспилотных катеров каждый год.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Украинские морские дроны Magura будут производить в США: что известно

По данным издания, меморандум о взаимопонимании компании ReconCraft и Uforce подписали на прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне.

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Партнерство предполагает, что обе компании будут предоставлять материалы, оборудование и персонал для производства морских дронов.

По словам соучредителя ReconCraft Джо Силковски, производство планируют развернуть на предприятиях в Орегоне и Южной Каролине. Ожидается, что каждый год там будут выпускать сотни или даже тысячи дронов Magura.

Как отмечает WSJ, интерес к украинским морским дронам вырос после того, как американские военные стали активнее использовать подобные системы. Пентагон также планирует вложить десятки миллиардов долларов в развитие автономного вооружения в ближайшие годы.

Что известно об украинских морских дронах Magura

Magura — украинский многоцелевой морской беспилотник, разработанный украинскими инженерами. Впервые его представила компания Спецтехноэкспорт на международной выставке IDEF 2023.

По словам разработчиков, дрон предназначен для выполнения широкого спектра задач, среди которых патрулирование, разведка, наблюдение, поисково-спасательные операции, охрана морского флота, противоминная борьба и боевые миссии.

Magura имеет гидродинамический корпус и малозаметный профиль, что позволяет ему незаметно передвигаться и сохранять высокую маневренность. Для связи используются сети mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

Беспилотник оснащен системой автопилотирования, камерами, в том числе ночного видения, резервными каналами связи и боевой частью. В комплект также входят автономная наземная станция управления, центр обработки данных и система транспортировки и хранения.

Среди основных характеристик Magura:

длина — 5,5 м,

полезная нагрузка — до 320 кг,

дальность полета — около 833 км,

крейсерская скорость — 40,7 км/ч,

максимальная — 77,8 км/ч.

Фото: ГУР

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