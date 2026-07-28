Венгрия создала новое агентство, задачей которого является возврат незаконно присвоенных государственных средств, прежде всего тех, которые были растрачены за 16 лет правления Виктора Орбана.

Об этом пишет Bloomberg.

В Венгрии создали агентство по возврату растраченных средств

Во вторник, 28 июля, депутаты одобрили создание Национального агентства по возврату активов, выполнив одно из ключевых антикоррупционных обещаний премьер-министра Петера Мадьяра после его убедительной победы на выборах в апреле.

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Агентство станет ключевым элементом усилий нового правительства, направленных на привлечение к ответственности бывших должностных лиц периода правления Орбана.

За этот период Венгрия опустилась на последнее место среди стран Европейского Союза в ежегодном Индексе восприятия коррупции Transparency International, что побудило ЕС приостановить выделение миллиардов евро финансирования из-за обеспокоенности коррупцией.

В отличие от антикоррупционных органов в других странах Европы, новый венгерский орган объединяет полномочия, которые обычно распределены между прокуратурой, полицией, финансовыми следователями и юристами, ведущими гражданские дела.

Среди его наиболее широких полномочий — право брать на себя расследование коррупционных дел, которые ведут другие органы, получать доступ к конфиденциальной финансовой информации и налагать штрафы до 5 млрд форинтов ($16 млн) за воспрепятствование расследованиям.

Агентство будет иметь полномочия расследовать преступления, предъявлять обвинения подозреваемым, подавать гражданские иски для возврата активов и даже временно брать под контроль компании, которые подозреваются во владении государственными активами, полученными незаконным путем.

За последнее десятилетие правления националистического лидера Орбана многочисленные конгломераты, возглавляемые его союзниками, фактически возникли из ниоткуда, нередко превращаясь в одни из крупнейших компаний Венгрии в таких сферах, как банковское дело, энергетика, строительство и туризм.

Мадьяр сравнил усилия своего правительства по освобождению Венгрии от влияния Орбана с борьбой Италии за избавление от мафии.

Напомним, в июне премьер-министр Венгрии поручил безотлагательно начать внутреннее расследование из-за инцидента с так называемым золотым конвоем, во время которого были остановлены автомобили Ощадбанка, перевозившие деньги и ценности.

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