Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против компаний и судов, которые участвовали в незаконной перевозке иранских энергоресурсов через Ормузский пролив и были связаны со схемой финансирования КСИР.

Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

США ввели новые санкции, связанные с Ираном

В санкционный список внесли компании из Ирана, Китая и Маршалловых островов. Также под ограничения попали восемь судов, которые ходят под флагами Ирана и Панамы.

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Министерство финансов США применило санкции в отношении двух компаний – Persian Gulf Marine Insurance Company (PGMIC) и HormuzSafe Marine Services Authority.

По информации американской стороны, они играют ключевую роль во взыскании средств с судов за право прохода Ормузского пролива в интересах Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Как отмечается, созданная иранскими властями схема заставляет коммерческие суда оформлять обязательное морское страхование для прохождения через Ормузский пролив.

— Соединенные Штаты не позволят Ирану держать мировую торговлю в заложниках или использовать международное судоходство для финансирования терроризма, агрессии и репрессий Корпуса стражей Исламской революции, – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

В Вашингтоне настаивают, что коммерческое судоходство через Ормузский пролив должно быть свободным, а Иран не имеет права взимать пошлины или другие платежи за безопасный проход одним из важнейших международных водных путей мира.

Напомним, 29 июля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ответом на попытку Тегерана нанести ракетный удар по американским войскам в Иордании.

В тот же день американские военные сообщили, что Иран пытался осуществить внезапный удар по войскам США, которые дислоцированы на Ближнем Востоке.

После этого Центральное командование Вооруженных сил США и Вооруженные силы Саудовской Аравии нанесли “точные удары в Ираке по террористам, связанным с Ираном”.

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