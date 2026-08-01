США откажутся от руководства Группой содействия безопасности Украины (SAG-U), которая координирует военную помощь, обучение и логистику для ВСУ в Германии.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника и троих собеседников, знакомых с планом.

США передают союзникам руководство миссией помощи Украине

По информации издания, Пентагон постепенно откажется от руководства Группой содействия безопасности Украины (Security Assistance Group-Ukraine, SAG-U), которая базируется в немецком Висбадене.

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Именно эта структура с начала полномасштабного вторжения России координирует поставки военной помощи Украине, обучение украинских военных и логистическую поддержку.

Ожидается, что руководство миссией перейдет к представителю одной из европейских стран НАТО или Канады.

По словам одного из чиновников Альянса, это станет ещё одним шагом к тому, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за поддержку Украины.

Источники Politico отмечают, что процесс передачи командования может занять до года, но это не должно повлиять на работу миссии.

При этом Европейское командование Вооружённых сил США по-прежнему будет участвовать в деятельности SAG-U через американского заместителя командующего.

В Пентагоне объяснили, что Группа содействия безопасности Украины с самого начала создавалась как временная структура.

Там отметили, что изменения связаны с перераспределением ответственности внутри НАТО и приведением американских ресурсов в соответствие с новой Стратегией национальной обороны США.

Также сообщается, что нынешний командующий SAG-U генерал-лейтенант Кертис Баззард покинет пост уже в ближайшие дни. Его сменит генерал-лейтенант Гийом Бопер, который будет отвечать за постепенное сворачивание американского участия в руководстве миссией.

Передача руководящих функций союзникам вписывается в более широкую политику США по увеличению роли европейских стран в системе безопасности НАТО.

Ранее администрация Дональда Трампа уже объявила о передаче Великобритании командования Объединенным командованием НАТО в Норфолке, а Италия должна возглавить командование в Неаполе, а Германия и Польша — структуру Альянса в Брюнсюме.

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