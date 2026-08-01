В Польше возобновили поиски на месте падения российской Х-101: найден новый фрагмент
В Люблинском воеводстве Польши завершили повторные поисковые работы на месте падения российской крылатой ракеты Х-101. Правоохранители обнаружили и изъяли еще один фрагмент боеприпаса, который станет доказательством уголовного расследования.
Об этом сообщает RMF24.
Что нашли во время повторных поисков
Окружная прокуратура Люблина возобновила работы вблизи села Тарнава-Колония, где накануне упала российская ракета.
Как пояснил спикер прокуратуры Марчин Козак, во время первичного обследования местности с помощью георадара и металлоискателей следователи изъяли ключевые доказательства. Однако после лабораторного анализа стало ясно, что предстоит еще один элемент ракеты.
Из-за сложных условий местности и предположения, что обломок мог оказаться на значительной глубине, в поисках привлекли специальное оборудование для глубокого сканирования.
Впоследствии прокуратура сообщила, что фрагмент удалось обнаружить. Его приобщат к материалам расследования.
В ведомстве также подчеркнули, что обнаруженный обломок не представлял угрозы местным жителям.
Что известно о падении ракеты
Ночью во время массированной атаки на Украину в воздушное пространство залетела российская ракета. Для перехвата подняли истребитель F-16. Однако через несколько минут цель исчезла с радаров, после чего место падения обнаружили вблизи Тарнавы-Колонии.
По предварительным результатам расследования, на территорию Польши обрушилась российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года на предприятии в Московской области.
По данным следствия, боеприпас содержал большое количество взрывчатого вещества.