В Люблинском воеводстве Польши завершили повторные поисковые работы на месте падения российской крылатой ракеты Х-101. Правоохранители обнаружили и изъяли еще один фрагмент боеприпаса, который станет доказательством уголовного расследования.

Об этом сообщает RMF24.

Что нашли во время повторных поисков

Окружная прокуратура Люблина возобновила работы вблизи села Тарнава-Колония, где накануне упала российская ракета.

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Как пояснил спикер прокуратуры Марчин Козак, во время первичного обследования местности с помощью георадара и металлоискателей следователи изъяли ключевые доказательства. Однако после лабораторного анализа стало ясно, что предстоит еще один элемент ракеты.

Из-за сложных условий местности и предположения, что обломок мог оказаться на значительной глубине, в поисках привлекли специальное оборудование для глубокого сканирования.

Впоследствии прокуратура сообщила, что фрагмент удалось обнаружить. Его приобщат к материалам расследования.

В ведомстве также подчеркнули, что обнаруженный обломок не представлял угрозы местным жителям.

Что известно о падении ракеты

Ночью во время массированной атаки на Украину в воздушное пространство залетела российская ракета. Для перехвата подняли истребитель F-16. Однако через несколько минут цель исчезла с радаров, после чего место падения обнаружили вблизи Тарнавы-Колонии.

По предварительным результатам расследования, на территорию Польши обрушилась российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года на предприятии в Московской области.

По данным следствия, боеприпас содержал большое количество взрывчатого вещества.

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