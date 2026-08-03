Ночью 3 августа во Владимирской области России после атаки беспилотников вспыхнул пожар на одном из самых больших логистических центров российского маркетплейса Wildberries. Зафиксированы разрушения, а персонал объекта эвакуирован.

Об инциденте сообщили губернатор региона Александр Авдеев и пресс-служба маркетплейса.

Атака на центр Wildberries во Владимирской области

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что под удар попал складской комплекс в Собинском округе. По его словам, в результате атаки зафиксированы повреждения, а на месте работают экстренные службы.

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В пресс-службе Wildberries подтвердили, что на территории логистического комплекса возник пожар. Работников эвакуировали.

Логистический центр площадью более 171,9 тыс. кв. м является одним из самых больших в компании. Он обеспечивает распределение товаров между Московским регионом и центральной, северо-западной и северной частями европейской территории РФ.

В компании заявили, что после инцидента логистические процессы оперативно перестроили. Прием товаров и отгрузка заказов временно осуществляются через другие логистические центры.

Подробности от Fire Point

Утром 3 августа ударные дроны FP-1 уничтожили распределительный центр Wildberries Владимир – Воршинское.

Комплекс площадью около 176 тыс. м² с проектной емкостью до 120 млн. единиц товара россияне запустили только в конце 2024 года, сообщила украинская компания Fire Point.

После атаки на состав Владимир — Воршинское картина по 24 ключевым складам такова: сгорели — 53,8% суммарной площади, поражены — 25,7%, еще невредимы — всего 20,5%.

Первые масштабные сообщения о поражениях логистических центров Wildberries появились 18 июля. По данным OSINT-аналитиков, после ночной атаки возникли пожары на складе компании в Электростали Московской области, а также в Котовске в Тамбовской области.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что атаки на объекты Wildberries могут оказывать финансовое давление на ближайшее окружение российского диктатора Владимира Путина.

Также сообщалось, что Wildberries ищет склады в Казахстане после атак украинских дронов на РФ.

Фото: Astra

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