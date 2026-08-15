Киберспециалисты атаковали цифровую инфраструктуру российского маркетплейса Wildberries, что привело к нарушению работы клиентского сервиса и функционирования платежной системы.

Об этом сообщает ГУР Минобороны в субботу, 15 августа.

Киберспециалисты атаковали цифровую инфраструктуру Wildberries

Согласно сообщению, 10–11 августа в рамках операции в российском киберпространстве специалисты сообщества Cyber Corps осуществили атаку на цифровую инфраструктуру компании Wildberries. Она имеет важное значение для логистики РФ и финансирования войны против Украины.

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Несмотря на высокий уровень защиты объекта, кибератака вызвала масштабные сбои. Была нарушена работа основного дистанционного канала обслуживания клиентов, частично дестабилизирована платежная инфраструктура и увеличена нагрузка на контакт-центры.

Зафиксировали массовые жалобы, в частности из-за невозможности провести финансовые операции.

— Кибероперация усилила эффект кинетических атак Сил обороны Украины по складам Wildberries — обусловив очередные значительные убытки компании, которая питает экономику агрессора, а следовательно — и преступную войну против Украины, — отметили в ГУР.

Что известно об атаках на Wildberries

Удары Украины по логистическим центрам Wildberries приобрели значительные масштабы. По данным Reuters, украинские беспилотники атаковали не менее 20 складских объектов компании, часть из которых была полностью уничтожена в результате пожаров.

Общая площадь складских помещений, которые потерял маркетплейс, составляет около 1,18 млн квадратных метров.

Атаки влияют на работу компании и российскую экономику. Из-за сокращения логистических мощностей и оттока продавцов оборот Wildberries, по имеющимся оценкам, уменьшился примерно на четверть.

Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщает о возможной волне банкротств в России.

Речь идет о предпринимателях, которые продавали товары через маркетплейс и потеряли свою продукцию в результате ударов по его логистическим центрам.

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