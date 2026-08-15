ФСБ РФ планирует изменить режим приграничных зон на отдельных территориях Ростовской и Воронежской областей, которые прилегают к временно оккупированным районам Украины, и на участке между оккупированным Крымом и частью Херсонской области.

Об этом сообщили в МИД Украины в субботу, 15 августа.

Россия планирует изменить режим приграничных с ТОТ территорий

В ведомстве отметили, что в российских проектах ведомственных приказов такие изменения объясняют якобы включением временно оккупированных территорий Украины в состав России.

Сейчас смотрят

В МИД подчеркнули, что этими административными решениями Москва пытается создать видимость изменения международно признанного статуса украинских территорий.

Однако никакие подобные приказы не предоставляют им законности или международного признания.

— Фактически речь идет не о прекращении пограничного контроля, а об очередной попытке стереть границу между территорией государства-агрессора и оккупированной им территорией Украины. По замыслу Кремля, перенос пограничного контроля на внешние границы временно оккупированных территорий Украины должен создать видимость того, что захваченные Россией украинские территории якобы являются неотъемлемой частью РФ и окончательно интегрированы в ее административную систему, — отметили в МИД.

Там подчеркнули, что Крым, Севастополь и оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей остаются территорией Украины.

Показательно, что Москва продолжает менять формулировки в собственных приказах и чертить новые линии на картах, очевидно рассчитывая, что такие шаги способны изменить правовой статус территории Украины. С уверенностью доводим до сведения, что не способны», — добавили там.

Россия начала оформлять оккупированные украинские территории как часть своей территории накануне полномасштабного вторжения.

21 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин признал “независимость” оккупированных частей Донецкой и Луганской областей Украины, так называемых “ДНР” и “ЛНР”, и подписал с ними договоры о “дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи”.

Через три дня, 24 февраля 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В сентябре того же года Кремль объявил о незаконной аннексии оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.