Военно-морские силы США заключили с компанией Raytheon семилетний контракт на $22,9 млрд, чтобы резко увеличить производство дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Военно-морские силы США и компанию Raytheon.

США резко увеличат производство Tomahawk : что известно

По условиям семилетнего контракта, производство Tomahawk планируют увеличить с нынешних примерно 60 до более 1 000 ракет в год. Речь идет об увеличении производственных мощностей примерно в 17 раз.

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Исполняющий обязанности секретаря ВМС США Хун Цао заявил, что американские власти призвали оборонную промышленность быстро нарастить выпуск боеприпасов. По его словам, новое соглашение должно обеспечить американские войска необходимой огневой мощью.

Президент Raytheon Фил Джаспер сообщил, что для выполнения контракта компания будет вкладывать средства в персонал, технологии, цепочки поставок и расширение производственных мощностей.

Контракт касается ракет Tomahawk модификации Block V, которые могут применяться для поражения наземных и морских целей.

При этом точное количество заказанных ракет и график их поставок ВМС США и Raytheon не раскрыли.

Почему США понадобилось более 1 000 Tomahawk в год

Одной из причин резкого роста производства ракет Tomahawk стало значительное сокращение американских запасов этих ракет во время войны с Ираном.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), только за первый месяц боевых действий в Иране США применили более 850 ракет Tomahawk.

Для сравнения: до начала боевых действий американские запасы этих ракет оценивались примерно в 3 100 штук.

Итак, если исходить из открытых оценок довоенных запасов и количества использованных ракет, во время войны с Ираном США могли израсходовать около трети имеющихся Tomahawk.

Однако официальных данных Пентагона об актуальном количестве этих ракет в запасах нет.

В то же время Raytheon уже ускорила производство: в первом полугодии 2026 года компания поставила в три раза больше Tomahawk, чем за аналогичный период 2025 года.

Американский ВПК переводится на новые темпы производства

Новое соглашение — часть более широкой стратегии США по резкому наращиванию производства вооружений. Оно развивает рамочное соглашение между Raytheon и американским военным ведомством, заключенное в феврале 2026 года в рамках инициативы Arsenal of Freedom.

Ее цель — перевести американскую оборонную промышленность с мирных темпов на уровень производства, близкий к военному.

Ранее The Washington Post сообщала, что Пентагон дал американским оборонным компаниям 21 день на подготовку конкретных планов по увеличению производства критически важных видов вооружения.

Речь шла, в частности, об ускорении выполнения заказов, сокращении сроков поставок и расширении производственных мощностей.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп вступил в спор с министром обороны Питом Хегсетом из-за нехватки ракет.

По данным The Washington Post, нехватка дальнобойных управляемых ракет и ракет-перехватчиков стала одним из факторов, повлиявших на решение Вашингтона о дальнейших масштабных ударах по Ирану.

Дефицит боеприпасов может повлиять и на возможности США по поставкам средств противовоздушной обороны Украине.

Позже Пентагон начал требовать от американских оборонных компаний резко увеличить производство вооружений. По данным The Washington Post, за первый месяц войны с Ираном США использовали не только более 850 ракет Tomahawk, но и свыше 1 000 ракет-перехватчиков Patriot и THAAD.

На фоне сокращения запасов Пентагон заключает крупные долгосрочные контракты с производителями. В частности, с Lockheed Martin был заключен контракт стоимостью до $58,6 млрд, который предусматривает увеличение производства ракет PAC-3 примерно в три раза к 2030 году.

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