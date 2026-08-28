Силы обороны Украины поразили Ярославский нефтеперерабатывающий завод России. Для атаки украинские военные применили беспилотник FP-1.

Об этом сообщила украинская оборонная компания Fire Point.

Что известно о ситуации на Ярославском НПЗ

Речь идет о Ярославском НПЗ Славнефть-ЯНОС — одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Мощность завода составляет около 15 млн. тонн нефти в год.

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Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо и другие нефтепродукты.

После атаки на территории НПЗ вспыхнул масштабный пожар. Российские власти также сообщили об ограничении движения транспорта в районе Ярославля.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что для безопасности перекрыто движение на выезде из города в направлении Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

По словам Евраева, на месте продолжают работу подразделения Минобороны РФ и силовых ведомств.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что Ярославский НПЗ – ключевое предприятие-поставщик горючего для всей Московской агломерации.

Ранее завод неоднократно терпел украинские удары. Только в 2026 году Ярославский НПЗ Славнефть-ЯНОС горел семь раз: 6 августа, 16 июля, 6 июля, 22 мая, 8 мая, 26 апреля, 28 марта.

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