Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время секретного визита в Москву предложил устроить трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина, чтобы обсудить, как закончить войну.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

Рэтклифф предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина

По информации Axios, это был первый случай, когда Рэтклифф лично присоединился к дипломатическим усилиям по достижению договоренностей между Украиной и Россией.

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Одной из целей его поездки было выяснить, могут ли руководители российских спецслужб повлиять на Путина и убедить его вернуться к переговорам с Украиной при посредничестве США.

Во время визита в Москву Рэтклифф встретился с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортников.

По словам источников издания, директор ЦРУ поднял вопрос о возобновлении мирных переговоров, а также предложил провести трехсторонний саммит с участием Трампа, Зеленского и Путина.

В пятницу американские чиновники сообщили Зеленскому о переговорах Рэтклиффа в Москве и его предложении о трехсторонней встрече.

Axios отмечает, что администрация Трампа уже выдвигала такую идею раньше. Зеленский ее поддерживал, но Путин отказывался от проведения трехсторонней встречи.

В США надеются на возобновление переговоров

По данным источников Axios, после встреч в Москве Рэтклифф пришел к выводу, что Бортников может сыграть конструктивную роль в попытках возобновить дипломатический процесс.

В то же время украинская сторона скептически относится к намерениям Путина. Украинские чиновники заявляют о разведывательных данных, которые могут свидетельствовать о подготовке Россией дальнейшей эскалации войны.

Переговоры между Украиной и Россией при посредничестве администрации Трампа были приостановлены в середине февраля. В течение последних месяцев представители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отдельно контактировали с украинской и российской сторонами, однако существенного прогресса достичь не удалось.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов ранее заявлял, что переговоры с Россией при посредничестве США могут возобновиться в сентябре.

Напомним, что 25 августа стало известно о тайном визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, где он встретился с российскими чиновниками.

Президент США Дональд Трамп позже подтвердил поездку Рэтклиффа и назвал ее “полурутинной”. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в завершении войны России против Украины.

Ранее WSJ предполагало, что директор ЦРУ мог приехать в Москву, чтобы передать Владимиру Путину предупреждение на фоне разведывательных данных о возможной подготовке Россией мобилизации и проверке решимости НАТО. Трамп эту версию опроверг.

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