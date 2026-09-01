Встреча президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и генерального секретаря НАТО Марка Рютте 2 сентября будет сосредоточена прежде всего на усилении гибридных угроз со стороны России и укреплении оборонного сотрудничества между ЕС и НАТО.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо.

Встреча Урсулы фон дер Ляйен и Марка Рютте 2 сентября: что известно

Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен должны обсудить гибридные угрозы и усиление оборонного взаимодействия между ЕС и НАТО.

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— Действительно, часто бывает так, что встречи добавляют в календарь президента фон дер Ляйен незадолго до их проведения. Эту завтрашнюю встречу между президентом и генеральным секретарем Рютте следует рассматривать в контексте того, как мы укрепляем наше оборонное сотрудничество в рамках Европы и с НАТО, – заявила Пиньо.

Она подчеркнула, что такая встреча имеет особое значение на фоне “роста гибридных угроз, который мы наблюдаем”.

Пиньо отметила, что она не может заранее сказать, что именно будет обсуждаться на встрече.

Пресс-секретаря Еврокомиссии спросили, будет ли подниматься во время встречи тема Украины и ее потребности в ракетах-перехватчиках.

Паула Пиньо ответила, что “такая дискуссия вряд ли возможна без упоминания об Украине, без упоминания о том, что происходит в Европе, что, очевидно, имеет серьезные последствия также для ЕС”.

Напомним, глава комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что действия России на территории европейских государств уже нельзя считать лишь гибридными атаками.

По ее словам, Европа уже сталкивается с фактическими атаками, на которые НАТО должно выработать совместный ответ.

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