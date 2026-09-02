Россия уже несколько лет тайно помогает Ирану разрабатывать сверхзвуковые крылатые ракеты, которые могут представлять угрозу для американских авианосцев и других кораблей на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Financial Times, проанализировавшая утечку российской переписки, данные о поездках и военные патенты.

Россия помогает Ирану создать сверхзвуковые ракеты: что известно

Секретная программа носит кодовое название C430L. По данным издания, она стартовала в 2023 году и привлекла опытных российских специалистов по ракетным технологиям.

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Главная цель проекта — помочь Ирану разработать прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Такая технология позволяет крылатым ракетам развивать скорость, в несколько раз превышающую скорость звука.

Сочетание высокой скорости и возможности полета на низкой высоте сокращает время, которое у систем противовоздушной и противоракетной обороны есть на обнаружение и перехват ракеты. В Персидском заливе такое оружие потенциально может представлять угрозу для американских авианосцев и других военных кораблей.

По данным FT, Иран уже создал и провел летные испытания прямоточного двигателя. В то же время издание не нашло доказательств того, что Тегеран уже развернул сверхзвуковую ракету, разработанную при помощи России.

Кто участвует в секретной программе C430L

Как выяснило издание, программу организовал российский государственный экспортер вооружений Рособоронэкспорт совместно с НПО Машиностроение.

Российские чиновники из сферы экспорта вооружений и инженеры НПО Машиностроение не раз бывали в Иране еще до заключения контракта с иранским Министерством обороны в ноябре 2023 года.

Среди участников поездок FT называет тогдашнего заместителя руководителя предприятия и главного конструктора ракетных комплексов морского базирования Александра Дергачева, а также руководителя конструкторского отдела воздушно-реактивных силовых установок Александра Чебакова.

К 2025 году российская сторона получила значительный объем иранских технических материалов по прямоточному двигателю. Российские инженеры, в частности, анализировали результаты одного из летных испытаний Ирана.

В апреле 2025 года Рособоронэкспорт предлагал отправить в Иран около двух десятков российских специалистов для проведения технических консультаций.

Судя по переписке, сотрудничество по программе C430L продолжилось и в 2026 году. В июне стороны еще обсуждали детали следующего этапа, но неизвестно, начался ли он уже.

Напомним, что в июле президент Украины Владимир Зеленский сообщил о данных украинской разведки, согласно которым Россия могла помогать Ирану во время атак на американские военные объекты и объекты стран Персидского залива.

По его словам, Украина фиксировала активную спутниковую съемку Россией территорий стран Персидского залива и расположенных там военных объектов США. Украинская сторона заявляла, что впоследствии соответствующие снимки попадали в Иран, а российская съемка по времени совпадала с иранскими атаками.

Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что Вашингтон проверит информацию о возможной передаче Россией разведывательных данных Ирану и поднимет этот вопрос в разговоре с Владимиром Путиным.

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