Российский диктатор Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток, начиная с полуночи 6 сентября.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

Режим прекращения огня: что заявили в РФ

По словам Пескова, приказ Путина связан с подготовкой и проведением в Киеве встреч с участием американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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Песков также подтвердил, что информация по прекращению огня поступала и от украинской стороны.

Недавно руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина передала России предложение о прекращении огня, которое касалось не только воздушных ударов, но и боевых действий на фронте.

По словам Буданова, это предложение, которое предусматривало не только остановку атаки по Украине, но и прекращение боевых действий на линии фронта, донесли лично до диктатора РФ Путина.

Завтра, 6 сентября, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны посетить Киев. Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, поэтому ожидает такого же шага со стороны России.

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