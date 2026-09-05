Путин отдал приказ не атаковать Киев в течение трех суток — Песков
- В Кремле заявили, что российский диктатор Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток, начиная с полуночи 6 сентября.
- Спикер российского диктатора Дмитрий Песков объяснил это решение подготовкой и проведением в столице Украины встреч с участием американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Российский диктатор Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток, начиная с полуночи 6 сентября.
Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.
Режим прекращения огня: что заявили в РФ
По словам Пескова, приказ Путина связан с подготовкой и проведением в Киеве встреч с участием американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Песков также подтвердил, что информация по прекращению огня поступала и от украинской стороны.
Недавно руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина передала России предложение о прекращении огня, которое касалось не только воздушных ударов, но и боевых действий на фронте.
По словам Буданова, это предложение, которое предусматривало не только остановку атаки по Украине, но и прекращение боевых действий на линии фронта, донесли лично до диктатора РФ Путина.
Завтра, 6 сентября, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны посетить Киев. Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, поэтому ожидает такого же шага со стороны России.