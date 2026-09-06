Гражданская авиационная отрасль России находится в кризисном состоянии из-за зависимости от иностранных самолетов, ограниченных производственных возможностей и ухудшения финансового положения профильных предприятий.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) по запросу LIGA.net.

Гражданская авиационная отрасль РФ в кризисном состоянии

По данным разведки, Россия имеет ограниченный научно-технологический и производственный потенциал.

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Поэтому страна не способна своевременно разрабатывать собственные самолеты, проводить их сертификацию и запускать серийное производство с необходимыми летно-техническими, эксплуатационными и экономическими характеристиками.

По информации ГУР, самолеты иностранного производства обеспечивают более 95% пассажирских перевозок в России.

Производственные мощности РФ позволяют изготавливать около 26 самолетов в год. Этого недостаточно, чтобы обеспечить потребности российских авиакомпаний до 2030 года.

За последние 10 лет количество аэродромов в России сократилось с 283 до 225. Значительная часть оставшихся объектов нуждается в реконструкции и капитальном ремонте, отметили в ГУР.

— Авиационно-транспортный комплекс РФ находится в состоянии системной деградации, что обусловлено зависимостью гражданской авиации от воздушных судов иностранного производства, ограниченными возможностями российской авиационной отрасли и ухудшением финансового состояния профильных предприятий, – объяснили в разведке.

Ситуацию с гражданской авиацией в России ухудшает финансовое состояние предприятий отрасли. Речь идет о высоком уровне закредитованности и росте долговой нагрузки на фоне ключевой ставки Центробанка.

Это приводит к тому, что значительную часть средств предприятия направляют не на развитие и реализацию перспективных проектов, а на погашение кредитной задолженности.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена предупредить все авиакомпании, которые используют воздушное пространство и аэропорты России, о том, что российское небо становится полностью опасным.

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