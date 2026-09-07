РФ разместила в Беларуси подразделения 101 бригады с комплексом Орешник — ГУР
- На территории Беларуси размещены подразделения 101-й ракетной бригады РФ с комплексом Орешник.
- Об этом сообщил глава ГУР Олег Иващенко, добавив, что непосредственный уровень военной угрозы со стороны Беларуси остается низким.
Россия разместила на территории Беларуси подразделения 101 ракетной бригады, вооруженной ракетным комплексом средней дальности Орешник.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко.
Подразделения бригады РФ в Беларуси, на вооружении которой находится Орешник
По оценкам военной разведки, пока признаков подготовки белорусской армии к прямому вступлению в полномасштабную войну России против Украины нет. В то же время уровень угрозы с белорусского направления оценивается как низкий.
Однако глава ГУР отметил другие факторы опасности. Среди них:
- поддержка атак беспилотниками: Минск предоставил разрешение на размещение на своей территории ретрансляторов радиосигналов, нацеленных российскими дронами-камикадзе типа Shahed на украинскую гражданскую и критическую инфраструктуру;
- размещение ракетных сил: наличие подразделений 101 ракетной бригады РФ с комплексом Орешник.
Как утверждает Иващенко, если Беларусь официально не разрешала размещение этих средств, то это свидетельствует о том, что Минск больше не контролирует деятельность российских военных на территории страны.
В сентябре 2025 года стало известно, что Беларусь разместила на своей территории Орешник – российский баллистический комплекс.
В декабре 2025 года появилась информация, что Россия разворачивает ракеты Орешник на территории восточной части Беларуси, используя для этого бывшую военную авиабазу.
Уже в конце весны в Офисе президента сообщили, что компоненты Орешника, которым российские войска ударили по территории Украины 24 мая, изготовлены на заводе в Беларуси.