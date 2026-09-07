Россия разместила на территории Беларуси подразделения 101 ракетной бригады, вооруженной ракетным комплексом средней дальности Орешник.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко.

Подразделения бригады РФ в Беларуси, на вооружении которой находится Орешник

По оценкам военной разведки, пока признаков подготовки белорусской армии к прямому вступлению в полномасштабную войну России против Украины нет. В то же время уровень угрозы с белорусского направления оценивается как низкий.

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Однако глава ГУР отметил другие факторы опасности. Среди них:

поддержка атак беспилотниками: Минск предоставил разрешение на размещение на своей территории ретрансляторов радиосигналов, нацеленных российскими дронами-камикадзе типа Shahed на украинскую гражданскую и критическую инфраструктуру;

размещение ракетных сил: наличие подразделений 101 ракетной бригады РФ с комплексом Орешник.

Как утверждает Иващенко, если Беларусь официально не разрешала размещение этих средств, то это свидетельствует о том, что Минск больше не контролирует деятельность российских военных на территории страны.

В сентябре 2025 года стало известно, что Беларусь разместила на своей территории Орешник – российский баллистический комплекс.

В декабре 2025 года появилась информация, что Россия разворачивает ракеты Орешник на территории восточной части Беларуси, используя для этого бывшую военную авиабазу.

Уже в конце весны в Офисе президента сообщили, что компоненты Орешника, которым российские войска ударили по территории Украины 24 мая, изготовлены на заводе в Беларуси.

Источник : Укрінформ

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