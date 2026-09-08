Венгрия решила выслать десять сотрудников российского представительства из-за деятельности, которую считает неприемлемой. В Москве уже пригрозили ответными мерами.

Об этом сообщила в соцсетях глава МИД Венгрии Анита Орбан.

Венгрия высылает десять российских дипломатов

По ее словам, сегодня по ее поручению ответственный руководитель венгерского МИД проинформировал посла России в Будапеште о решении в отношении десяти представителей российской стороны.

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— По оценке венгерских органов власти, 10 сотрудников российского представительства осуществляли в Венгрии деятельность, которая, согласно Венской конвенции, является недопустимой для дипломатов, — отметила Орбан.

Представителям России предложили покинуть территорию Венгрии. В Будапеште объяснили, что такой шаг необходим для защиты безопасности и суверенитета страны.

Венгерские власти подчеркнули, что высылка десяти российских представителей не означает прекращения дипломатических отношений между двумя странами.

— Венгрия намерена и в дальнейшем поддерживать необходимый диалог на основе взаимного уважения и соблюдения правил, — подчеркнула венгерская дипломатка.

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года устанавливает правила работы дипломатов, определяя их права, обязанности и границы допустимой деятельности в государстве пребывания.

Дипломаты должны соблюдать законы страны пребывания и не вмешиваться в ее внутренние дела.

Ранее правительство венгерского премьера Петера Мадяра заявило, что Россия представляет угрозу не только для Венгрии, но и для безопасности Европы и международного порядка.

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