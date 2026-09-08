Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о телефонном разговоре между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишут российские СМИ.

Разговор Трампа и Путина 8 сентября: что известно

По словам Ушакова, во время разговора Владимир Путин представил “объективный анализ” ситуации в российско-украинской войне, а также рассказал о “перспективах достижения задач” России.

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— Кстати, было отмечено, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий, – добавил он.

В минувшие выходные спецпосланники Трампа приезжали на переговоры сначала в Москву, а затем в Киев.

В столице Украины к переговорам присоединились советники по нацбезопасности лидеров Франции, Великобритании и Германии.

Напомним, 6 сентября в Киев прибыли спецпредставители Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Накануне они посетили Москву, где встречались с Путиным.

В Киеве американские представители провели три раунда переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями Евросоюза.

После встречи Зеленский заявил, что Украина готова вернуться к трехсторонним переговорам по завершению войны с участием США и России.

Он сообщил о достижении договоренности провести следующую встречу с участием представителей Украины, США и Европы.

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