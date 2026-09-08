Путин поговорил по телефону с Трампом: первые подробности
- Владимир Путин и Дональд Трамп 8 сентября провели телефонный разговор.
- Российский диктатор представил Трампу "объективный анализ" событий в российско-украинской войне.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о телефонном разговоре между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Об этом пишут российские СМИ.
Разговор Трампа и Путина 8 сентября: что известно
По словам Ушакова, во время разговора Владимир Путин представил “объективный анализ” ситуации в российско-украинской войне, а также рассказал о “перспективах достижения задач” России.
— Кстати, было отмечено, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий, – добавил он.
В минувшие выходные спецпосланники Трампа приезжали на переговоры сначала в Москву, а затем в Киев.
В столице Украины к переговорам присоединились советники по нацбезопасности лидеров Франции, Великобритании и Германии.
Напомним, 6 сентября в Киев прибыли спецпредставители Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Накануне они посетили Москву, где встречались с Путиным.
В Киеве американские представители провели три раунда переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями Евросоюза.
После встречи Зеленский заявил, что Украина готова вернуться к трехсторонним переговорам по завершению войны с участием США и России.
Он сообщил о достижении договоренности провести следующую встречу с участием представителей Украины, США и Европы.