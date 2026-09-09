Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что украинские мужчины призывного возраста, которые находятся в ФРГ, должны вернуться в Украину.

Об этом чиновник заявил в интервью Bild, сообщает DW.

Германия готова передать Украине данные о мужчинах призывного возраста

По словам Вадефуля, у немецких властей есть информация об украинцах, проживающих в стране, в частности благодаря регистрации места жительства, статусу пребывания и получению социальных выплат.

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По мнению главы МИД Германии, эта информация могла бы помочь украинским властям обратиться к мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся в ФРГ.

— Мы знаем, кто здесь живет. Кто, например, получает социальные выплаты, кто здесь зарегистрирован, у кого есть статус проживания. На основании этих данных украинское правительство могло бы отправить этим мужчинам письма с уведомлением о том, что их должны мобилизовать. Я считаю, что этот вопрос можно и даже нужно поднимать, — заявил Вадефуль.

В то же время он подчеркнул, что речь не идет о принудительном возвращении украинцев. По его словам, они должны возвращаться в Украину без принуждения.

Вадефуль призвал Украину покупать больше немецкого оружия

Отдельно глава немецкого МИД заявил, что Берлин ожидает от Украины большего количества заказов для оборонных предприятий ФРГ.

Вадефуль отметил, что поднимал этот вопрос во время последнего визита в Киев в разговоре с президентом Владимиром Зеленским.

— Мы на вашей стороне, мы вас поддерживаем. Но я должен объяснить это и немецким налогоплательщикам, и, как минимум, вы должны привлекать немецкую оборонную промышленность ко всем закупкам, — сказал он.

По словам министра, в Берлине пока не совсем довольны объемами заказов, которые получает немецкая оборонная промышленность. Немецкая сторона попросила украинское правительство пересмотреть ситуацию.

Что касается возможных переговоров с Владимиром Путиным, Вадефуль заявил, что Европа готова к диалогу, если российский лидер будет серьезно настроен на завершение войны. Пока, по оценке немецкого министра, таких признаков нет.

Стоит отметить, что Германия остается страной ЕС с наибольшим количеством людей из Украины, имеющих статус временной защиты. По состоянию на 30 июня 2026 года в ФРГ их было 1 286 230 человек — 29,2% от всех получателей временной защиты в Евросоюзе.

В первой половине 2026 года их число в Германии продолжало расти. В конце января статус временной защиты имели 1 260 230 человек, а в конце июня — уже 1 286 230, то есть примерно на 26 тыс. больше.

При этом эта статистика касается именно людей со статусом временной защиты, а не общего числа граждан Украины, проживающих в Германии.

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