Генеральный суд Европейского Союза отклонил иск Венгрии, пытавшейся обжаловать решение ЕС об использовании доходов от замороженных активов Центрального банка России для финансирования военной помощи Украине.

Об этом сообщает Reuters и издание Европейская правда.

Суд ЕС отклонил иск Венгрии

Суд пришел к выводу, что нет юрисдикции рассматривать это дело. Решение ЕС напрямую касается сферы общей внешней и политики безопасности, которая имеет особый правовой режим.

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Речь идет о решении Совета ЕС от мая 2024, которое создало правовые основания для направления поступлений от замороженных российских активов в поддержку Украины через Европейский фонд мира.

Венгрия в июле 2025 года подала иск. Будапешт пытался обжаловать процедуру принятия решения, которая позволила обойти венгерское вето по поводу закупки оружия для Украины за средства от замороженных российских активов.

В то же время, суд обратил внимание, что Венгрия сама воздержалась во время голосования за соответствующее решение по российским активам. Поэтому комитет Европейского фонда мира пришел к выводу, что Будапешт не должен принимать участия в дальнейшем принятии решений по использованию этих средств.

Таким образом, попытка Венгрии заблокировать механизм направления доходов от замороженных активов РФ на военную помощь Украине через суд ЕС завершилась без удовлетворения иска.

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