В Финляндии было завершено расследование четырех случаев, когда весной 2026 года на территорию страны залетели дроны со взрывчаткой. Следствие установило, что все беспилотники были украинского происхождения.

В Финляндии завершили расследование по дронам на территории страны

Как сообщает Yle, расследование проводилось совместно Национальным бюро расследований Финляндии (NBI) и Финской пограничной службой.

По их информации, все четыре дрона были похожи по конструкции, предназначались для военного использования и имели на борту взрывчатку.

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В то же время, следователи не выявили оснований для продолжения расследования в рамках уголовного производства.

В финских ведомствах также отметили, что Финляндия не являлась целью ни одного из этих беспилотников. По данным следствия, дроны направлялись в сторону территории РФ, однако из-за работы средств GPS-глушения из Калининградской области их маршрут изменился, после чего они залетели в Финляндию.

На траекторию полета дронов тоже мог повлиять ветер.

Напомним, что в конце марта в Финляндии зафиксировали падение двух неизвестных дронов, один из которых тогда идентифицировали как украинский Ан-196 Лютий.

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