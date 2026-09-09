В Финляндии завершили расследование в отношении украинских дронов на территории страны
- Финляндия завершила расследование четырех случаев, когда весной 2026 года на ее территорию залетели дроны со взрывчаткой украинского происхождения.
- Ведомства страны сообщили, что Финляндия не была целью дронов и рассказали, как они могли попасть на территорию страны.
В Финляндии было завершено расследование четырех случаев, когда весной 2026 года на территорию страны залетели дроны со взрывчаткой. Следствие установило, что все беспилотники были украинского происхождения.
В Финляндии завершили расследование по дронам на территории страны
Как сообщает Yle, расследование проводилось совместно Национальным бюро расследований Финляндии (NBI) и Финской пограничной службой.
По их информации, все четыре дрона были похожи по конструкции, предназначались для военного использования и имели на борту взрывчатку.
В то же время, следователи не выявили оснований для продолжения расследования в рамках уголовного производства.
В финских ведомствах также отметили, что Финляндия не являлась целью ни одного из этих беспилотников. По данным следствия, дроны направлялись в сторону территории РФ, однако из-за работы средств GPS-глушения из Калининградской области их маршрут изменился, после чего они залетели в Финляндию.
На траекторию полета дронов тоже мог повлиять ветер.
Напомним, что в конце марта в Финляндии зафиксировали падение двух неизвестных дронов, один из которых тогда идентифицировали как украинский Ан-196 Лютий.