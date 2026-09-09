Взрывы прогремели на Новоуренгойском заводе 9 сентября в результате атаки беспилотников. Предприятие по подготовке конденсата к транспортировке расположено в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

Взрывы на Новоуренгойском заводе 9 сентября: какие последствия

Отмечается, что объект расположен в глубоком тылу России — более 3 800 км по прямой от Украины.

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Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке (ЗПКТ) относится к ключевым объектам газоконденсатной инфраструктуры региона. Его проектная мощность составляет около 19,5 млн тонн сырья в год.

Поражение объекта подтвердил местный губернатор.

— В результате падения обломков БпЛА произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб, – написал он.

Ранее сообщалось о поражении нефтяного терминала в Новороссийске, объектов военной гавани и кораблей — носителей Калибров.

По информации Генштаба ВСУ, на территории военно-морской базы и мазутного терминала вспыхнули пожары. В районах базирования кораблей прогремели взрывы. В настоящее время масштабы повреждений устанавливают.

В ночь против 9 сентября беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае РФ.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что возгорания произошли на территории нескольких предприятий и возле жилого дома. Российские власти утверждают, что пожары возникли из-за падения обломков беспилотников.

OSINT-аналитики ASTRA по видео очевидцев установили, что одно из масштабных возгораний произошло на территории Новороссийского мазутного терминала.

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