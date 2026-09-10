В ночь на 10 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Махачкалинскому морскому торговому порту в Дагестане, который играет важную роль в логистике между Россией и Ираном.

Также подтвердились результаты атаки на Новороссийск 9 сентября — поражены мазутные хранилища и как минимум три корабля РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Атака на порт в Махачкале 10 сентября: что известно

В ночь на 10 сентября украинские военные нанесли удар по Махачкалинскому морскому торговому порту в Республике Дагестан. На территории объекта после атаки зафиксировали пожар.

Размер нанесённого порту ущерба пока уточняется.

Махачкалинский морской торговый порт — единственный незамерзающий и глубоководный российский порт на Каспийском море и важный транспортно-логистический узел.

По данным Генштаба, он играет ключевую роль в логистическом коридоре «Россия — Иран» через Каспийское море, который Москва использует для обхода западных санкций.

По этому маршруту, в частности, идут поставки военного назначения. Из Ирана в Россию везут компоненты и ударные беспилотники типа Shahed, а в обратном направлении — взрывчатые вещества, компоненты для БпЛА и боеприпасы.

Рядом с портом также находится база Каспийской флотилии РФ.

В Новороссийске поражены три российских корабля

Генштаб также сообщил о результатах атаки на Новороссийск в Краснодарском крае, которую Силы обороны провели 9 сентября.

После анализа дополнительных данных подтверждено поражение мазутных хранилищ, а также как минимум трех кораблей РФ.

Речь идет о малом морском тральщике Железняков, фрегате Адмирал Эссен и большом десантном корабле проекта 11711 Петр Моргунов.

В Генштабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям России продолжается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за сутки Силы обороны Украины нанесли удары по восьми объектам российской инфраструктуры, которые работают на войну.

Тогда он подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода в Ямало-Ненецком регионе и морского торгового порта в Дагестане.

Кроме того, по словам президента, под ударами оказались объекты в Московской, Воронежской, Астраханской и Брянской областях, но конкретные цели он не называл.

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