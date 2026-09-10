Этой весной союзники НАТО предотвратили работу российских подлодок, которые тренировались применить секретное оружие, предназначенное для выведения из строя критически важных подводных кабелей без оставления отпечатков пальцев.

Тайную российскую операцию, о которой агентству Reuters рассказали два западных чиновника, совершило московское управление подводных боевых действий ГУГИ, использовавшее глубоководные подводные аппараты для имитации развертывания сложной и разрушительной технологии.

РФ пыталась опробовать секретное оружие возле Норвегии

Общая операция с участием Великобритании, Норвегии и США отслеживала и противостояла российским суднам в море. Суднам не удалось завершить начатое, поэтому они в конце концов покинули этот район.

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В апреле Великобритания и Норвегия сообщили об обнаружении секретной операции России в арктических водах. Однако об обнаружении нового оружия, месте проведения операции и участии США не сообщалось.

Это глубоководное противостояние происходит в то время, когда некоторые представители западной разведки опасаются, что Кремль усиливает диверсионные операции в Европе и готовится к конфликту с НАТО.

Некоторые аналитики американской разведки все больше озабочены тем, что Россия может проверить пакт НАТО о взаимной обороне, известный как Статья 5, заявили три американских чиновника.

Если это произойдет, уничтожение подводных кабелей может стать критически важной частью этих усилий, добавили западные чиновники.

Кабели, лежащие на морском дне или зарытые чуть ниже, имеют решающее значение для глобального интернет-соединения и финансовых операций.

Из-за своего экономического и стратегического значения они стали мишенями во время Первой и Второй мировых войн, когда они были критически важными для доставки приказов по телеграфу или по телефону.

Два подводных волоконно-оптических кабеля протяженностью 1,4 тыс. км, соединяющих Шпицберген с материковой частью Норвегии, пролегают на глубине 2,7 тыс. м под поверхностью моря.

Они передают огромные объемы спутниковых данных, загруженных на наземную станцию ​​спутника SvalSat – крупнейшую в мире и часть сети ближнего космоса NASA.

Некоторые западные чиновники утверждают, что атаки Москвы на европейские государства усилились в последние месяцы, поскольку линия фронта в Украине стала в значительной степени статичной.

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