Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый совершеннолетний американец получит по $5 тыс., если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам промежуточных выборов в ноябре.

Об этом американский лидер заявил во время выступления на съезде Республиканской партии в Далласе, штат Техас.

Трамп пообещал американцам по $5 тыс.: какое условие

Трамп связал возможные выплаты напрямую с результатами предстоящих выборов в Конгресс США. По его словам, американцы смогут получить деньги, если республиканцы сохранят большинство в обеих палатах.

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— Если республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и Сенатом США, то благодаря нашему невероятному экономическому успеху… я выплачу каждому совершеннолетнему гражданину Соединенных Штатов Америки дивиденды в размере $5 тыс., — заявил президент США.

Трамп сравнил предстоящие выплаты с дивидендами, которые успешные компании выплачивают своим инвесторам.

При этом президент назвал еще одно условие: полученные деньги американцы должны будут потратить исключительно на территории США.

— Мы не хотим, чтобы вы уехали в Канаду, — сказал он.

При этом Трамп не объяснил, из каких источников будут финансироваться такие выплаты и как будет устроен механизм их начисления и контроля за расходованием средств.

Сколько могут стоить выплаты по $5 тыс.

По данным Украинской правды, в 2025 году взрослое население США составляло около 267 млн человек.

Если выплатить по $5 тыс. каждому из них, на это уйдет более $1,3 трлн.

В то же время государственный долг США в 2026 году превысил $40 трлн, достигнув рекордного уровня.

Во время выступления Трамп также призвал сторонников поддержать республиканцев на промежуточных выборах. Он заявил, что если партия потеряет контроль над Конгрессом, американцы лишатся безопасности, снижения налогов и контроля над границами.

— Вас снова ждет ад, как и всего два года назад, — заявил Трамп.

Напомним, что промежуточные выборы в Конгресс США состоятся в ноябре 2026 года. На них будет определяться, в частности, расклад сил в Палате представителей и Сенате.

21 августа Трамп заявил своим сторонникам в Миртл-Бич, что опасается нового импичмента, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе.

По прогнозу американской организации FairVote, на промежуточных выборах 2026 года лишь 8% мест в Палате представителей останутся по-настоящему конкурентными.

В то же время аналитики отмечают, что партия действующего президента обычно теряет места на промежуточных выборах, поэтому демократы могут показать лучший результат, чем предполагает базовый прогноз.

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Источник: Украинская правда

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