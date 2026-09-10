Трамп пообещал американцам по $5 тыс. в случае победы республиканцев на выборах
- Дональд Трамп пообещал по $5 тыс. каждому совершеннолетнему гражданину США.
- Потратить полученные деньги, по замыслу Трампа, можно будет только в США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый совершеннолетний американец получит по $5 тыс., если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам промежуточных выборов в ноябре.
Об этом американский лидер заявил во время выступления на съезде Республиканской партии в Далласе, штат Техас.
Трамп пообещал американцам по $5 тыс.: какое условие
Трамп связал возможные выплаты напрямую с результатами предстоящих выборов в Конгресс США. По его словам, американцы смогут получить деньги, если республиканцы сохранят большинство в обеих палатах.
— Если республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и Сенатом США, то благодаря нашему невероятному экономическому успеху… я выплачу каждому совершеннолетнему гражданину Соединенных Штатов Америки дивиденды в размере $5 тыс., — заявил президент США.
Трамп сравнил предстоящие выплаты с дивидендами, которые успешные компании выплачивают своим инвесторам.
При этом президент назвал еще одно условие: полученные деньги американцы должны будут потратить исключительно на территории США.
— Мы не хотим, чтобы вы уехали в Канаду, — сказал он.
При этом Трамп не объяснил, из каких источников будут финансироваться такие выплаты и как будет устроен механизм их начисления и контроля за расходованием средств.
Сколько могут стоить выплаты по $5 тыс.
По данным Украинской правды, в 2025 году взрослое население США составляло около 267 млн человек.
Если выплатить по $5 тыс. каждому из них, на это уйдет более $1,3 трлн.
В то же время государственный долг США в 2026 году превысил $40 трлн, достигнув рекордного уровня.
Во время выступления Трамп также призвал сторонников поддержать республиканцев на промежуточных выборах. Он заявил, что если партия потеряет контроль над Конгрессом, американцы лишатся безопасности, снижения налогов и контроля над границами.
— Вас снова ждет ад, как и всего два года назад, — заявил Трамп.
Напомним, что промежуточные выборы в Конгресс США состоятся в ноябре 2026 года. На них будет определяться, в частности, расклад сил в Палате представителей и Сенате.
21 августа Трамп заявил своим сторонникам в Миртл-Бич, что опасается нового импичмента, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе.
По прогнозу американской организации FairVote, на промежуточных выборах 2026 года лишь 8% мест в Палате представителей останутся по-настоящему конкурентными.
В то же время аналитики отмечают, что партия действующего президента обычно теряет места на промежуточных выборах, поэтому демократы могут показать лучший результат, чем предполагает базовый прогноз.