Спецслужбы Украины и Польши в ночь на четверг, 10 сентября, предотвратили непосредственную угрозу для одного из пунктов пропуска на границе между странами. В то же время, Варшава не исключает возможных атак РФ на подобные объекты в будущем.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с главами правительств стран Вышеградской группы в Братиславе. Заявление политика, в частности, цитируют польское информационное агентство PAP и RMF24.

Туск об угрозе для пунктов пропуска на границе с Украиной

– Сегодня ночью благодаря сотрудничеству наших и украинских спецслужб удалось избежать непосредственной угрозы для одного из пограничных переходов, – отметил премьер Польши.

Туск напомнил, что РФ уже прибегала к атакам на пункты пропуска, в том числе на границе Украины и Молдовы. Так что Варшава не исключает подобного сценария и на польско-украинской границе.

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– Мы ожидаем таких действий и по пунктам пропуска на границе с Украиной в других государствах, в частности, в Польше. Сегодня ночью мы, к сожалению, получили предупреждение о такой возможности, – подчеркнул Туск.

По его словам, хотя угрозу удалось предотвратить, однако нужно готовиться к разным провокациям и саботажу со стороны РФ в будущем.

Туск сообщил, что получил информацию от директора ЦРУ Джона Рэтклиффа о возможном развитии событий в ближайшие месяцы. Он предупредил, что Польша и другие страны Европы должны быть готовы к разным сценариям как на российско-украинском фронте, так и на восточном фланге Евросоюза.

Как известно, РФ уже не раз атаковала пункты пропуска на границе Украины с Молдовой. Так, в ночь на 21 августа в результате удара был поврежден международный пункт пропуска Табаки.

Ночью 25 августа враг атаковал ударным дроном международный автомобильный пункт пропуска Виноградовка, в результате чего вспыхнул пожар.

А в ночь на 9 сентября РФ атаковала пункт пропуска Старокозаче в Одесской области, применив беспилотники. Тогда погибли два человека, находившиеся поблизости, еще трое пострадали.

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