Соединенные Штаты давят на союзников по НАТО, призывая их выйти из Римского статута, прекратить поддержку Международного уголовного суда и присоединиться к американской кампании по его “систематической ликвидации”.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов НАТО и документ, который американская миссия передала союзникам.

США призвали союзников по НАТО выйти из МУС

По данным Politico, требования Вашингтона прозвучали во время закрытой встречи 32 послов НАТО в Брюсселе в середине июля.

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Посол США при НАТО Мэтью Витакер призвал страны Альянса помочь в кампании против МУС и выйти из Римского статута — международного договора, на основе которого действует суд.

В конце выступления Витакер, по словам трех дипломатов, предупредил союзников:

— Мы будем внимательно следить за тем, кто поддерживает Америку.

Параллельно американская миссия передала делегациям стран НАТО документ с изложением позиции Вашингтона.

— Соединенные Штаты будут систематически ликвидировать возможности МУС… Мы решительно просим вас немедленно принять меры для выхода, — говорится в документе.

Вашингтон также призвал союзников оценить угрозу, которую, по мнению США, представляет МУС, публично осудить “превышение полномочий” суда и немедленно прекратить любую материальную поддержку этой организации.

— Давайте раз и навсегда положим конец фарсу Международного уголовного суда, — отмечается в документе.

США и Турция — единственные страны НАТО, которые не являются участниками МУС.

Почему США выступили против Международного уголовного суда

Politico связывает давление Вашингтона с опасениями по поводу возможного преследования американских чиновников за предполагаемые военные преступления.

В июле госсекретарь США Марко Рубио обвинил МУС в посягательстве на американский суверенитет.

— Международный уголовный суд и его друзья ведут войну против нашей страны не пулями или ракетами, а уставами, соглашениями и силой так называемого международного права, — заявил Рубио.

Он предупредил, что если МУС попытается, по его словам, лишить Соединенные Штаты суверенитета, Вашингтон продемонстрирует “всю силу американской решимости”.

Американские представители поднимали вопрос о МУС и во время двусторонних встреч с европейскими странами. В августе Вашингтон также ввел санкции против высокопоставленных чиновников суда, в частности президента МУС Томоко Акане.

Как в НАТО отреагировали на требование США

По словам одного из дипломатов НАТО, выступление американского представителя было “довольно шокирующим”. Другой собеседник Politico назвал требования Вашингтона “разочаровывающими”.

Во время встречи Франция и Нидерланды встали на защиту Международного уголовного суда и не поддержали американскую инициативу.

Французская сторона позже подчеркнула свою “непоколебимую поддержку МУС”, а министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил, что его страна “полностью” поддерживает суд.

В самом МУС заявили, что будут и дальше независимо выполнять свой мандат в соответствии с Римским статутом, несмотря на попытки помешать работе учреждения.

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