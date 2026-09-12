По данным немецких спецслужб, за попыткой взорвать украинский транспортный самолет Ан-124 в аэропорту Лейпциг-Галле 5 августа стоит Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ, известное как ГРУ.

Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на материалы расследования, которые оказались в распоряжении редакции, передает DW.

Попытка атаки на Ан-124 в Лейпциге: что известно

По данным Welt am Sonntag, немецкие следователи установили, что логистику операции координировал человек, который, вероятно, является сотрудником российского ГРУ.

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Подозреваемыми по делу называют гражданина России Олега Л. и гражданина Беларуси Андрея К.

По информации источников, именно Олег Л. мог отвечать за подготовку и логистику операции. Он, по данным следствия, въехал в Германию через Турцию, а затем вылетел из аэропорта Берлин-Бранденбург в сторону Сербии.

Немецким спецслужбам, как утверждает издание, еще при его въезде было известно о возможной связи этого человека с ГРУ. При этом за ним не следили.

Сейчас, по данным Welt am Sonntag, он может находиться в России.

Следствие считает, что взрывчатка, которую планировали использовать во время атаки, могла быть доставлена в Германию через Болгарию и Сербию.

По этой версии, ее перевозили в потайных отсеках грузовиков, а потом хранили в тайниках, вырытых в земле.

У подозреваемых следователи также обнаружили следы ДНК, найденные на конструкции антенны, которая использовалась для управления дронами.

Эти данные, по информации издания, стали одним из поводов для того, чтобы правительство Германии публично возложило ответственность за попытку диверсии на Россию.

Инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига: что известно

Вечером 4 августа сотрудники аэропорта Лейпциг-Галле заметили беспилотник, который находился между двумя украинскими грузовыми самолетами Ан-124 компании Антонов.

Позже эксперты установили, что к дрону был прикреплён пакет со взрывчаткой размером примерно с кулак. Следователи предполагали, что это мог быть Semtex.

На борту одного из украинских Ан-124 в тот момент находились боеприпасы, которые незадолго до инцидента доставили из Франции в Лейпциг для дальнейшей перевозки.

Позже следствие обнаружило еще один дрон в поле возле аэропорта, а рядом — около 50 граммов взрывчатки, вероятно гексогена. Также неподалеку нашли антенну, электронику и детали дрона.

В немецких спецслужбах после этого пришли к выводу, что запланированная атака могла быть масштабнее, чем считалось изначально.

В начале сентября правительство Германии официально заявило о причастности России к попытке атаки в аэропорту Лейпцига.

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