Специальный поезд, следовавший из Киева в Польшу и перевозивший европейских политиков и чиновников, остановили из-за угрозы атаки российских беспилотников.

Бориса Джонсона, советника Мерца и других эвакуировали из поезда

Как пишет издания Der Spiegel и Bild, среди пассажиров поезда, эвакуированного во время атаки РФ, были советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и политики безопасности Гюнтер Зауттер, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, советники по безопасности Великобритании, Франции и Италии, а также депутаты Бундестага, дипломаты и ученые.

Известно, что Гюнтер Зауттер возвращался из Киева, где вместе с советниками по безопасности из Великобритании, Франции и Италии, а также представителями правительства президента Владимира Зеленского обсуждал возможные мирные переговоры с Россией.

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По данным издания, около пяти утра поезд остановился возле польской границы. Из-за опасности удара дронами в приграничном районе часть пассажиров эвакуировали.

Меры безопасности были введены после атаки на другом участке этой же железной дороги. Ранее недалеко от границы с Польшей беспилотник ударил по рейсовому поезду Киев – Варшава. По данным оператора, был поврежден локомотив, однако люди не пострадали.

После объявления угрозы проводники разбудили пассажиров спецпоезда и попросили их покинуть вагоны. Вскоре тревогу отменили, поскольку других беспилотников в районе не обнаружили. Никто из пассажиров не пострадал.

Среди них был депутат Бундестага от партии Зеленых Робин Вагенер. Он назвал российские удары террором против гражданского населения и опасной эскалацией войны.

По его словам, Россия все более агрессивно действует непосредственно возле границ Евросоюза и НАТО, поэтому западные страны должны усилить реакцию на такие атаки.

Впоследствии Укрзализныця сообщила BBC, что спецпоезд YES Express пересек границу примерно за полтора часа до поражения маневрового локомотива на станции Ягодин.

В компании отметили, что не могут утверждать, кто именно являлся целью российской атаки. Однако пассажиры спецпоезда не пострадали.

Свидетель атаки Катажина Писарская написала, что поезд около 5 утра по польскому времени остановили в Ковеле для временной эвакуации из-за угрозы ударов.

Напомним, что 13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда Укрзализныци на Волыни — примерно в двух километрах от границы с Польшей.

Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российские удары по пункту пропуска Ягодин и призвал западных партнеров к немедленным действиям.

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