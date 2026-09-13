Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия будут требовать права на референдумы о независимости — СМИ
Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии соберутся в Кардиффе и планируют подписать совместную декларацию о праве их стран на самоопределение и проведение референдумов о независимости.
Об этом сообщает The Telegraph.
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия обсудят право на независимость
Встреча лидеров трех частей Соединённого Королевства должна состояться в Кардиффе. По данным The Telegraph, они планируют подписать совместную декларацию, которая будет касаться права их стран на самоопределение и проведение референдумов.
В переговорах примут участие представители политических сил, выступающих за изменение конституционного статуса своих стран: Шотландской национальной партии (SNP), валлийской Plaid Cymru и североирландской Sinn Féin.
Первый министр Шотландии Джон Свинни заявил, что не считает нынешнюю систему управления Великобританией устойчивой. Он призвал Вестминстер готовиться к возможному будущему после нынешнего формата Соединённого Королевства.
Ожидается, что участники встречи будут настаивать на том, что решение о будущем конституционном статусе должны принимать сами жители соответствующих стран.
В то же время вопрос о проведении референдумов по-прежнему вызывает споры с центральной властью. Британская конституционная система сохраняет принцип парламентского суверенитета, а полномочия Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии определяются законодательством Вестминстера.
Вопрос о независимости Шотландии уже выносили на общенациональный референдум в сентябре 2014 года. Тогда 55% проголосовавших высказались за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании, а 45% поддержали независимость.