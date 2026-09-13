Во время ночной атаки на Украину 13 сентября в Вильнюсе и нескольких районах Литвы объявили воздушную опасность после сообщения о возможном беспилотнике, который мог залететь на территорию страны.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Вооруженные Силы Литвы и Национальный центр управления кризисами.

Воздушная опасность в Литве 13 сентября: что известно

По данным литовских военных, предупреждение объявили после того, как вероятно зафиксировали беспилотник, который мог залететь на территорию Литвы.

Сейчас смотрят

Желтый уровень воздушной опасности ввели в Вильнюсе, а также в Вильнюсском, Тракайском и Электренайском районах.

Пока литовская сторона не подтверждала, что речь идет о российском ударном беспилотнике типа Shahed. В официальных сообщениях объект называют возможным или вероятно зафиксированным дроном.

Напомним, что в ночь на 13 сентября под ударом оказался еще один приграничный участок — россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в районе Ягодина, где проходит международное сообщение между Украиной и Польшей.

В частности, в двух километрах от польской границы враг атаковал локомотив пассажирского поезда. В Укрзализныце сообщили, что мониторинговая группа заранее предупредила поездную бригаду об угрозе удара, поэтому обошлось без пострадавших.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.