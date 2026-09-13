В ночь на 13 сентября в российском Славянске-на-Кубани Краснодарского края раздались взрывы, после чего на территории нефтеперерабатывающего завода Славянск-ЭКО возник масштабный пожар.

О поражении предприятия сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Атака на НПЗ Славянск-ЕКО

По данным разведки, операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР совместно с Силами обороны нанесли дальнобойные удары по территории РФ.

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В результате атаки поражена ключевая установка по переработке нефти, а также резервуарный парк НПЗ. Густой дым и зарево от пожара, как сообщают в ГУР, были видны в десятках километров.

Также в эту ночь сообщалось о взрывах в Нижнекамске в Татарстане. По предварительной информации там также мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод.

Славянск-на-Кубани на карте

Славянский нефтеперерабатывающий завод расположен в городе Славянск-на-Кубани. Предприятие является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих объектов на юге РФ и является важным звеном топливной инфраструктуры региона.

Завод специализируется на переработке сырой нефти и производстве бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов.

Напомним, что НПЗ Славянск-ЭКО был под атакой 28 июня. На территории нефтеперерабатывающего завода возникла пожара. Также была повреждена линия электропередачи и газовая труба.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГУР

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