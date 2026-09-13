Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российской нефтяной инфраструктуре, заявив, что они якобы приводят к дефициту дизельного топлива.

Об этом американский лидер заявил в комментарии журналистам.

Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

По словам президента США, Украине нужно изменить тактику в отношении ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

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Трамп связал атаки на российские объекты с ситуацией на рынке дизельного топлива.

— Зеленский должен сделать одну вещь — прекратить выбивать дизельное топливо в России. Это приводит к дефициту дизеля, — заявил Трамп.

Заявление американского президента прозвучало на фоне новых ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

В частности, в ночь на 13 сентября украинские силы сообщили о поражении сразу двух российских нефтеперерабатывающих предприятий.

Силы специальных операций ВСУ заявили об ударе по нефтеперерабатывающему комплексу ТАНЕКО в Нижнекамске в Татарстане. Операцию провели подразделения Deep Strike ССО совместно с Силами беспилотных систем и Главным управлением разведки.

В ту же ночь ГУР сообщило о поражении НПЗ Славянск-ЭКО в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ. Там были повреждены ключевая установка по переработке нефти и резервуарный парк, после чего на территории предприятия разразился масштабный пожар.

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