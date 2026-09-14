Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия может усилить атаки и не исключил их распространение на территорию Польши.

Об этом он заявил 13 сентября на брифинге в Центре правительственной безопасности, который произошел после российских атак вблизи польской границы, передает RMF24.

Туск о возможных атаках на Польшу

По словам Туска, Россия в ближайшие недели и месяцы может прибегнуть к более активным действиям.

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— Эскалация действий России становится фактом, и примеры этого все ближе к нашей границе. Следующие недели и месяцы будут периодом очень усиленных действий со стороны России. К сожалению, мы не можем исключать, что эта эскалация коснется также нашей территории, — сказал глава польского правительства, подчеркнув, что Варшава должна быть готова к разным сценариям.

Туск надеется на то, что самый плохой сценарий не реализуется. В то же время события последних месяцев свидетельствуют о возможности дальнейшего обострения.

Отдельно польский премьер обратил внимание на использование Россией реактивных беспилотников, дальность и точность которых, по его словам, вызывают беспокойство.

— Россияне готовы использовать более опасное оборудование, чем когда-либо раньше. Я имею в виду реактивные дроны, – говорит Дональд Туск.

Туск также заявил, что Польша должна учитывать возможность атаки на критическую инфраструктуру и попыток дестабилизации работы страны.

— Я не исключаю, что такие ситуации могут возникнуть и здесь, — сказал он, говоря, в частности, о возможных попытках нарушить работу железной дороги или предприятий.

По данным замминистра национальной обороны Польши Цезария Томчика, во время воскресной атаки российских беспилотников на западе Украины было зафиксировано 13 ударов.

Напомним, что 13 сентября российский дрон ударил по железнодорожной инфраструктуре возле Ягодина на Волыни.

Поезд из Киева в Польшу, в котором находились Борис Джонсон, советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер и другие европейские чиновники, останавливали из-за угрозы российских дронов у границы с Польшей. По мнению Укрзализныци, российский беспилотник мог целиться именно в дипломатический поезд.

Российская атака по Украине у границы с Польшей является очередной эскалацией со стороны Кремля, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, поддержку Украины нужно удвоить.

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