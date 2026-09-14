Как в Венесуэле: Трамп допустил контроль США над нефтью Ирана
- Дональд Трамп сделал новое заявление о будущем Ирана и его нефтяного сектора.
- Президент США провел параллель с политикой Вашингтона в отношении Венесуэлы.
Соединенные Штаты могут попытаться установить контроль над торговлей иранской нефтью по той же схеме, которую Вашингтон применяет в Венесуэле.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на полях турнира по гольфу в Ирландии, сообщает Reuters.
Трамп о возможном контроле над иранской нефтью
Трамп заявил, что ожидает завершения войны с Ираном в этом году, возможно, после промежуточных выборов в Конгресс США.
По его словам, после окончания войны цены на топливо должны снизиться.
В то же время президент США подчеркнул, что согласится только на “правильное” соглашение о прекращении войны и не будет принимать договоренности, которые сочтет невыгодными.
Трамп также заявил, что Иран якобы просит о переговорах. При этом в Тегеране это опровергли.
Говоря о дальнейших действиях США, американский президент допустил возможность сохранения американского присутствия ради контроля над нефтяными потоками.
— Мы в конце концов уйдем, если только не решим остаться и контролировать нефть, как в Венесуэле, — заявил Трамп.
По его словам, американское вмешательство в Венесуэле “многократно окупилось”.
Ранее Трамп заявлял, что США могут долгое время сохранять контроль над Венесуэлой и использовать ее нефтяные ресурсы.
По его словам, речь идет не о нескольких месяцах, а потенциально о годах. Американский президент утверждал, что использование венесуэльской нефти поможет снизить мировые цены на энергоносители.