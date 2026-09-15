Финляндия передаст Украине 34-й пакет военной помощи на общую сумму около €290 млн. По стоимости он уступит лишь одному из предыдущих пакетов и станет вторым по величине за весь период поддержки Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

Финляндия предоставит Украине военную помощь на €290 млн

В новый пакет войдет оборудование, в котором Украина испытывает острую потребность. Финская сторона не раскрывает его детальный состав.

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— Финляндия продолжает поддерживать Украину, которая защищается от незаконной агрессии России. На протяжении всей войны мы предоставляли Украине материальную помощь в соответствии с ее потребностями, – сказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

По словам министра, Финляндия не только передавала Украине оборонные материалы из своих запасов, но и закупала для нее продукцию собственной оборонной промышленности.

Часть приобретенной продукции включена в новый пакет военной помощи.

— Таким образом, поддержка Украины со стороны Финляндии также будет способствовать укреплению потенциала нашей собственной оборонной промышленности, – отметил Хяккянен.

Общая стоимость оборонного оборудования, которое Финляндия передала Украине, достигла €3,6 млрд.

В Министерстве обороны Финляндии отметили, что по оперативным соображениям не будут разглашать дополнительную информацию о составе помощи, способе ее доставки и графике передачи.

Решение о новом пакете военной помощи принимали с учетом потребностей Украины и имеющихся ресурсов Вооруженных сил Финляндии.

Напомним, 4 сентября президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава государства проинформировал партнеров о ситуации с российскими ударами, оборонных потребностях Украины и подготовке к встречам с представителями президента США.

Стубб заверил в непоколебимой поддержке Украины и мирного процесса. Лидеры также скоординировали следующие шаги.

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