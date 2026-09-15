Российский диктатор Владимир Путин был вынужден перенести свою главную внешнеполитическую конференцию из Сочи в Москву. Решение принято в последний момент из-за опасений безопасности, связанных с ростом интенсивности атак украинских беспилотников.

Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Как украинские удары заставили Путина перенести Валдайскую конференцию

По данным собеседников издания, около 120 гостей ежегодного четырехдневного заседания дискуссионного клуба Валдай, которое должно состояться в конце сентября и начале октября, в прошлом месяце узнали об изменении локации.

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Первоначально приглашения направлялись в Сочи — черноморский курорт, где расположена одна из резиденций Путина. Два источника уточнили, что переноса заседания непосредственно требовала Служба безопасности главы Кремля.

Как отмечают в издании, изменение места проведения мероприятия подчеркивает возрастающую рискованность пребывания российского руководства на юге страны из-за дальнобойных ударов Украины.

По данным российского издания Агентство, летом Украина наносила удары по нефтеперерабатывающим заводам вблизи Сочи и других курортных городов. С начала майского туристического сезона в результате этих атак погибли по меньшей мере 19 человек, еще 188 получили ранения.

В частности, в прошлую пятницу поражен НПЗ рядом с международным аэропортом Сочи, что привело к остановке рейсов.

Путин не появлялся в Сочи с момента прошлогоднего форума Валдай в октябре, а за последние два года посетил этот регион всего дважды. Если сравнивать, то в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения в Украину, он прилетал туда 24 раза.

В этом году Путин в основном находится в Москве, Санкт-Петербурге и резиденции на озере Валдай. Во время недавних поездок он избегал городов части РФ, входящих в зону поражения украинских беспилотников, предпочитая регионы восточнее Урала.

Сам клуб Валдай анонсировал проведение мероприятия, однако факт перенесения из Сочи в публичных заявлениях скрыл. Спикер Путина Дмитрий Песков и представители клуба воздержались от комментариев по запросам журналистов.

Мероприятие, которое Кремль традиционно использует в качестве витрины собственной внешней политики, предусматривает выступления глав МИД РФ Сергея Лаврова, российского вице-премьера Александра Новака и советника российского диктатора Максима Орешкина. Сам Путин обычно выступает с продолжительной сессией вопросов и ответов в финальный день форума.

Эксперты отмечают, что такие меры свидетельствуют о серьезной обеспокоенности Кремля относительно возможностей украинских технологий. Используя собственные разработки, Украина существенно расширила радиус атак, поражая объекты критической инфраструктуры РФ вплоть до Нового Уренгоя, расположенного в более чем 3 тыс. км от границы.

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